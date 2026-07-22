Глава КНШ США Кейн жестко высказался о России

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Кейн заявил, что Россия не является другом Америки, его слова приводит AirForceTimes. Отвечая на вопрос сенаторов на слушаниях о дополнительном финансировании Пентагона, генерал охарактеризовал двусторонние отношения как «сложные». На уточняющий вопрос, считает ли он Россию другом, Кейн ответил отрицательно.
Слушания в сенатском комитете по ассигнованиям были посвящены запросу администрации Трампа о дополнительном финансировании Пентагона в условиях войны с Ираном. Вопрос о характере отношений с Россией стал частью обсуждения глобальных угроз.
Кейн не уточнил, какие именно аспекты отношений он считает сложными, но подтвердил, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном остается непростым. Он также не исключил, что напряженность может сохраняться в ближайшей перспективе.
До этого президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании наладить диалог с Москвой. Однако позиция военного руководства страны, судя по словам Кейна, более сдержанная.
Заявление генерала прозвучало на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и активных действий России на других международных направлениях. Пентагон пока не комментировал слова Кейна дополнительно.
В июне 2026 года министр обороны США Ллойд Остин также называл Россию «серьезным вызовом» в ежегодном докладе о стратегических угрозах. Кроме того, в мае американские и российские военные провели телефонные переговоры на уровне начальников штабов, что тогда расценили как попытку снизить риски случайных столкновений.
Трамп дал добро на ядерный проект с ближневосточной страной.
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