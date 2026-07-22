Пентагон просит $70 млрд на боеприпасы и персонал

Министр войны США Пит Хегсет и администрация Дональда Трампа запрашивают до 70 миллиардов долларов на экстренные военные расходы для войны с Ираном, оплаты вооружения и персонала, сообщает The New York Times. Пентагон отдельно просит 46 миллиардов долларов на расширение производственных линий и ускорение поставок боеприпасов, включая высокоточные бомбы, гиперзвуковые ракеты и системы борьбы с БПЛА. Демократы и некоторые республиканцы в Сенате уже усомнились в необходимости запроса.
Хегсет назвал запрос «основанным на новых реалиях мира» и подчеркнул, что Пентагон готов к текущему моменту. Однако сенаторы указывают, что это дополнение к уже запрошенному оборонному бюджету на 1,5 триллиона долларов.
Главный демократ в Комитете по ассигнованиям Пэтти Мюррей заявила, что администрация пытается представить запрос как экстренный, хотя это может быть попыткой обойти обычный процесс выделения ассигнований. Ее позицию разделяют некоторые республиканцы.
Конфликт с Ираном продолжается с февраля 2026 года, и США уже провели несколько серий авиаударов по иранским объектам. Запрос на дополнительные средства свидетельствует о намерении Вашингтона затянуть военную кампанию.
Конгрессу предстоит рассмотреть запрос в ближайшие недели. В случае одобрения средства пойдут в том числе на закупку дорогостоящих гиперзвуковых систем и боеприпасов, которые активно используются в ходе текущих операций.
В июне 2026 года Пентагон уже запрашивал $25 млрд на пополнение запасов вооружений, израсходованных на Ближнем Востоке. Кроме того, на прошлой неделе сенатский комитет по вооруженным силам одобрил увеличение военного бюджета на $15 млрд, но эти средства не были связаны с иранским направлением.
США потратили 37,5 миллиардов долларов на конфликт с Ираном.
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