Пентагон просит $70 млрд на боеприпасы и персонал

В июне 2026 года Пентагон уже запрашивал $25 млрд на пополнение запасов вооружений, израсходованных на Ближнем Востоке. Кроме того, на прошлой неделе сенатский комитет по вооруженным силам одобрил увеличение военного бюджета на $15 млрд, но эти средства не были связаны с иранским направлением.