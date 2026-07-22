ВС РФ уничтожили объект ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Минобороны России заявило, что операторы российских ударных FPV-дронов уничтожили пункт управления и запуска украинских БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Оборонное ведомство сообщило, что объект был уничтожен подразделениями войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» на Каховском направлении.
Российские войска скрытно сопроводили квадрокоптер ВСУ и зафиксировали точку, откуда проводился запуск пункт управления был замаскирован и прикрывался плотной системой радиоэлектронной борьбы.
Для уничтожения были применены оптоволоконные FPV-дроны, не подверженные воздействию РЭБ, заявили в Минобороны.
Ударом были разбиты антенны и выведено из строя оборудование пункта управления.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит. 4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».
30 августа 2025 года руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области.
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