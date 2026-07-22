Иран заявил об ударе по командному пункту армии США в Катаре

Вооруженные силы Ирана ударили беспилотниками по объектам командного пункта сухопутных войск США в столице Катара Дохе. Об этом сообщает Fars со ссылкой на пресс-службу иранских ВС. В ведомстве утверждают, что при атаке были поражены склады боеприпасов и другие объекты материально-технического обеспечения.