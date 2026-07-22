Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на склады в Краснодаре

Дроны ВСУ в ночь на 22 июля атаковали Краснодарский край, сообщили в оперштабе региона.
В Краснодаре в результате падения БПЛА загорелся складской комплекс, пострадали три человека. «Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — говорится в публикации.
Кроме того, в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской — в два частных дома.
В Армавире также в результате атаки ВСУ произошло возгорание на территории одного из предприятий, добавили в оперштабе.
Глава Армавира Андрей Харченко в свою очередь заявил, что на территории нефтебазы произошло возгорание площадью порядка 800 кв. м в результате атаки объекта более чем 16 БПЛА. К тушению привлечены более 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники.
Ранее глава города Евгений Наумов предупреждал, что в Краснодаре включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА.
20 июля три человека пострадали при массированной атаке БПЛА на Ейский район Краснодарского края, они были госпитализированы, сообщал глава района Роман Бублик.
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