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Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на склады в Краснодаре

В результате атаки дронов ВСУ в Краснодаре загорелся складской комплекс. Повреждения также получили несколько многоквартирных и частных домов. В Армавире начался пожар на НПЗ.

Источник: РБК

Дроны ВСУ в ночь на 22 июля атаковали Краснодарский край, сообщили в оперштабе региона.

В Краснодаре в результате падения БПЛА загорелся складской комплекс, пострадали три человека. «Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — говорится в публикации.

Кроме того, в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской — в два частных дома.

В Армавире также в результате атаки ВСУ произошло возгорание на территории одного из предприятий, добавили в оперштабе.

Глава Армавира Андрей Харченко в свою очередь заявил, что на территории нефтебазы произошло возгорание площадью порядка 800 кв. м в результате атаки объекта более чем 16 БПЛА. К тушению привлечены более 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

Ранее глава города Евгений Наумов предупреждал, что в Краснодаре включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА.

20 июля три человека пострадали при массированной атаке БПЛА на Ейский район Краснодарского края, они были госпитализированы, сообщал глава района Роман Бублик.

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