NYP узнала о желании Трампа сделать главу ФИФА Инфантино генсеком ООН

По данным издания, Инфантино сблизился с Трампом во время организации чемпионата мира по футболу этого года. Президент США считает, что тот «пользуется уважением во всем мире и обладает особой способностью объединять людей», рассказал собеседник издания.
Спецпосланник Трампа по глобальному партнерству Паоло Дзамполли, личный друг Инфантино и бывший посол в ООН от Доминики, в беседе с NYP заявил, что «только президент Трамп мог бы предложить такую гениальную идею». По его словам, Инфантино отлично справился бы и его все любят. Дзамполли также указал на сходство между ролями президента ФИФА и генсека ООН.
«В Организации Объединенных Наций приходится иметь дело со 193 государствами-членами. В ФИФА более 200 членов, и впечатляющий послужной список Джанни показывает, что он умеет управлять», — подчеркнул Дзамполли.
Выборы следующего генсека пройдут в этом году на смену уходящему в отставку Антониу Гутерришу. Для получения должности необходимо заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН из 15 членов, где пять постоянных членов обладают правом вето, а затем последует утверждение Генеральной Ассамблеей.
Неизвестно, хочет ли Инфантино эту работу и в какой степени Трамп обсуждал эту тему с ним, пишет NYP. Инициатива Трампа вместе с этим нарушает негласное правило ротации, согласно которому ожидался кандидат из Латинской Америки или Карибского бассейна — регион последний раз был представлен в 1991 году. Однако источники издания утверждают, что это не обязательно помешает Инфантино, и он может получить еще несколько номинаций от других политиков.
Трамп ранее возмущался бездействием ООН в урегулировании конфликтов и урезал финансирование организации. Назначение Инфантино могло бы улучшить отношения Трампа с ООН, говорится в публикации. Однако в случае успеха Инфантино пришлось бы пойти на значительное сокращение зарплаты — сейчас он зарабатывает около $6 млн в год в ФИФА против примерно $418 тыс. у генсека ООН.
Инфантино ранее заявлял о желании переизбраться на пост президента ФИФА в марте следующего года. Он был избран главой ФИФА в 2016 году, сменив на этом посту Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционного скандала в федерации. Инфантино дважды переизбирали на пост президента ФИФА — в 2019 и 2023 годах, у него не было конкурентов.
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