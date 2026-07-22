NYP узнала о желании Трампа сделать главу ФИФА Инфантино генсеком ООН

Неизвестно, хочет ли Инфантино эту работу и в какой степени Трамп обсуждал эту тему с ним, пишет NYP. Инициатива Трампа вместе с этим нарушает негласное правило ротации, согласно которому ожидался кандидат из Латинской Америки или Карибского бассейна — регион последний раз был представлен в 1991 году. Однако источники издания утверждают, что это не обязательно помешает Инфантино, и он может получить еще несколько номинаций от других политиков.