США отказались передавать Украине военную помощь на $400 млн

По словам господина Дурбина, деньги не будут доступны до тех пор, пока к власти не придет следующий американский президент. «План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент (США.— “Ъ”), кто бы им ни стал», — сказал сенатор (цитата по ТАСС).