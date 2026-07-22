Александр Скрябин призвал ростовчан принять участие в конкурсе на лучший объект озеленения

Для участия в конкурсе необходимо обратиться в администрацию района, в административных границах которого расположен ваш объект озеленения, о котором вы хотите рассказать, и предоставить заявку с характеристиками, соответствующими номинациям и требованиям конкурса, а также указанием названия организации, предприятия, ФИО и должности представителя.