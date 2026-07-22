Александр Скрябин призвал ростовчан принять участие в конкурсе на лучший объект озеленения

В Ростове объявлен общегородской конкурс по озеленению. Конкурсная комиссия определит победителей в 16 номинациях — от лучших скверов и площадей до самых цветущих дворов, школ и территорий предприятий.
Конкурс состоит из двух этапов: районного и городского. Сначала проходит отбор победителей в районах. Затем, на втором, финальном этапе, городская конкурсная комиссия должна будет определить лучших среди победителей районного этапа во всех номинациях.
!!! Прием заявок на конкурс районами продлится до конца этой недели. Заключительный день — 26 июля.
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в администрацию района, в административных границах которого расположен ваш объект озеленения, о котором вы хотите рассказать, и предоставить заявку с характеристиками, соответствующими номинациям и требованиям конкурса, а также указанием названия организации, предприятия, ФИО и должности представителя.
— Дорогие ростовчане, ваше участие в конкурсе очень важно! Уверен, многим есть что показать! В перечне почти каждый сможет найти для себя подходящую категорию и принять участие в этом добром конкурсе, — обратился к жителям глава города Александр Скрябин.
Перечень номинаций:
1. Лучшая площадь.
2. Лучшая улица, проспект, бульвар, сквер.
3. Лучший парк культуры и отдыха, парк.
4. Лучший объект благоустройства, созданный силами общественной организации или движения.
5. Лучший детский сад.
6. Лучшая школа (гимназия, лицей).
7. Лучший СУЗ (ВУЗ).
8. Лучший объект здравоохранения.
9. Лучшая озелененная территория, прилегающая.
к промышленному, транспортному предприятию.
10. Лучшая озелененная территория, прилегающая к торговому предприятию, предприятию сферы обслуживания (общественного питания).
11. Лучшая озелененная территория, прилегающая.
к автозаправочной станции.
12. Лучшая озелененная территория, прилегающая к культурному учреждению.
13. Лучшее цветочное оформление территории района города.
14. Лучшее вертикальное озеленение и цветочное оформление элементов фасада здания.
15. Лучшая озелененная территория, прилегающая к МКД.
16. Лучшая озелененная территория, прилегающая к индивидуальному жилому дому.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.