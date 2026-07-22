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За ночь российскими ПВО были уничтожены 242 украинских БПЛА

Министерство обороны России заявило, что в период с 20.

Министерство обороны России заявило, что в период с 20.00 по московскому времени 21 июля до 8.00 мск 22 июля российскими дежурными силами ПВО были уничтожены 242 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны были уничтожены в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и ряде других субъектов страны.

В предыдущую ночь количество сбитых дронов составило 209.

Российское оборонное ведомство также заявило, что операторы российских ударных FPV-дронов уничтожили пункт управления и запуска украинских БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Читайте материал «Минобороны раскрыло цели ударов по порту Одессы».

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