За ночь российскими ПВО были уничтожены 242 украинских БПЛА

Министерство обороны России заявило, что в период с 20.00 по московскому времени 21 июля до 8.00 мск 22 июля российскими дежурными силами ПВО были уничтожены 242 украинских БПЛА самолетного типа.
Дроны были уничтожены в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и ряде других субъектов страны.
В предыдущую ночь количество сбитых дронов составило 209.
Российское оборонное ведомство также заявило, что операторы российских ударных FPV-дронов уничтожили пункт управления и запуска украинских БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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