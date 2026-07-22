Российские войска ударили по логистическому центру «Новой почты» в Одессе

Вооруженные Силы России ночью ударили по логистическому центру «Новой Почты» в Одессе и целям в Одесском порту. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В городе Одесса поражен логистический центр “Новой Почты”, используемый для хранения грузов военного назначения, — заявили в ведомстве. — И в населенном пункте Ковалевка — батарея берегового ракетного комплекса “Нептун” ВСУ»". Также сообщается об ударе по двум судам.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше