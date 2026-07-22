Залужный заявил, что новому главкому ВСУ Драпатому будет очень тяжело

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим. Он заявил, что Драпатому будет трудно на посту.
«Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Значительно труднее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно», — написал он в соцсетях.
Также он заявил, что считает Драпатого «человеком чести, у которого нет идолов, а потому он не боится что-то потерять».
Накануне Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с поста главкома ВСУ и объявил, что его заменит Михаил Драпатый.
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