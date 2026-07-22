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Глава Пентагона назвал сумму расходов США на войну против Ирана

Боевые действия против Ирана обошлись США в $37,5 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям, пишет The New York Times.

Боевые действия против Ирана обошлись США в $37,5 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям, пишет The New York Times.

Как сообщило издание, министр и администрация президента Дональда Трампа запрашивают до $70 млрд в качестве экстренных военных расходов для покрытия издержек иранской кампании, а также для закупки нового оружия и найма персонала. Кроме того, Пентагон запросил $46 млрд на расширение производства вооружений и ускорение поставок боеприпасов, таких как высокоточные бомбы, гиперзвуковые ракеты и системы противодействия беспилотникам.

«Это новый запрос, основанный на новых реалиях мира, в котором мы живем, и мы должны активизироваться, чтобы соответствовать этому моменту», — объяснил господин Хегсет.

При этом демократы в Сенате и некоторые республиканцы выразили сомнения по поводу необходимости выделения новых средств на военные нужды в дополнение к $1,5 трлн, которые Пентагон запросил в предстоящем оборонном бюджете, пишет NYT. В ответ на это Пит Хегсет обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в расточительстве. По словам министра, «из-за вопиющей халатности и пренебрежения» со стороны администрации господина Байдена такие расходы на ведение боевых действий с Ираном необходимы. Глава Пентагона также заявил о необходимости модернизации вооруженных сил, «поскольку характер войны быстро меняется».

Как правило, модернизация Пентагона финансируется за счет обычного бюджета, а не за счет экстренных дополнительных запросов, подобных тем, о которых заявил господин Хегсет, указывает NYT.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не видит смысла возобновлять переговоры с официальными лицами Ирана по урегулированию вооруженного конфликта. До этого политик обратился к нации в телевизионном обращении. Выступление он начал с экономики, заверив, что «у нас все отлично». Господин Трамп также заявил, что в ближайшее время США начнут получать выгоду от военной операции против Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пентагон поставят на счетчик».

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