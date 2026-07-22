Глава Пентагона назвал сумму расходов США на войну против Ирана

При этом демократы в Сенате и некоторые республиканцы выразили сомнения по поводу необходимости выделения новых средств на военные нужды в дополнение к $1,5 трлн, которые Пентагон запросил в предстоящем оборонном бюджете, пишет NYT. В ответ на это Пит Хегсет обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена в расточительстве. По словам министра, «из-за вопиющей халатности и пренебрежения» со стороны администрации господина Байдена такие расходы на ведение боевых действий с Ираном необходимы. Глава Пентагона также заявил о необходимости модернизации вооруженных сил, «поскольку характер войны быстро меняется».