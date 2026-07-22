Китайский военный эксперт раскрыл план Японии по НАТО

В мае 2026 года Япония совместно с США, Австралией и Филиппинами провела в Южно-Китайском море учения с боевыми стрельбами противокорабельными ракетами. Кроме того, в июне НАТО опубликовало новую стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, что усилило опасения Пекина по поводу расширения альянса в Азии.