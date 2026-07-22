Китайский военный эксперт раскрыл план Японии по НАТО

Японские власти для противодействия Китаю стремятся вовлечь страны НАТО в вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в комментарии Global Times. По его словам, Токио пытается представить в негативном свете совместные военные учения КНР и России, чтобы оправдать вовлечение альянса. Эксперт подчеркнул, что подобная риторика направлена на разжигание межблоковой конфронтации и подрыв региональной стабильности.
Сун Чжунпин напомнил, что недавно министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выступил с заявлением, в котором упоминается китайско-российское межармейское сотрудничество, а вопросы безопасности Индо-Тихоокеанского региона увязываются с проблемами евроатлантического пространства.
Эксперт обратил внимание на риф Окиноторисима, отметив, что согласно Конвенции ООН по морскому праву Токио не может создавать там исключительную экономическую зону. По его словам, проход кораблей КНР и России вблизи этого рифа не имеет отношения к Японии.
В последние месяцы Япония предпринимает всё более напористые шаги, включая совместные маневры с США, Австралией и Филиппинами в Южно-Китайском море с боевыми стрельбами. Эксперт Ляонинской академии общественных наук Люй Чао подчеркнул, что это обостряет напряженность в регионе.
Россия и КНР с 6 по 13 июля провели учения «Морское взаимодействие — 2026» недалеко от Циндао. После их завершения корабли приступили к совместному патрулированию, которое, как заявили в Минобороны КНР, не направлено против третьих стран.
В мае 2026 года Япония совместно с США, Австралией и Филиппинами провела в Южно-Китайском море учения с боевыми стрельбами противокорабельными ракетами. Кроме того, в июне НАТО опубликовало новую стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, что усилило опасения Пекина по поводу расширения альянса в Азии.
Стрельбы в японской зоне: Токио жёстко обратился к Пекину.
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