Жители Краснодара рассказали о десятках взрывов над городом

Несколько десятков взрывов прогремели в Краснодаре рано утром в среду. Город подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом пишет 93.ru со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, налёт начался около 3:30 по местному времени.
«Я не спала. Их было не меньше 30. И до сих пор где-то отдалённо взрывается что-то. Весь Комсомольский бахает», — рассказала одна из горожанок.
Взрывы раздавались в разных частях города, от них срабатывали автомобильные сигнализации, в квартирах тряслись стены. Люди спали в коридорах, подальше от окон.
Ранее мэр Евгений Наумов сообщил, что в городе включились сирены воздушной тревоги, а силы ПВО ведут отражение атаки. Позже в оперштабе региона уточнили, что фрагменты беспилотников повредили два многоквартирных дома. Обломки также упали на складской комплекс, вызвав сильный пожар.
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