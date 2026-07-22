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Губернатор Травников проверил начало благоустройства нового парка в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников обратил внимание на необходимость поэтапного развития маршрутов «Усть-Тулы», наиболее популярных у горожан.

Источник: Правительство Новосибирской области

При поддержке правительства Новосибирской области стартовало благоустройство природного туристического маршрута на популярной среди жителей территории левобережья Новосибирска. Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание, посвященное перспективам развития территории «Усть-Тула».

В совещании также приняли участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, представители правительства Новосибирской области и мэрии города.

Андрей Травников подчеркнул, что развитие маршрутов «Усть-Тулы», пользующихся большой популярностью у новосибирцев, должно вестись поэтапно.

Во время совещания губернатору сообщили, что для предотвращения въезда постороннего транспорта территорию оградили и организовали контрольно-пропускной пункт, предназначенный для проезда автомобилей экстренных служб и специальной техники. Кроме того, на проектируемой территории ликвидировали несанкционированную свалку в районе улиц Тульской и Тракторной, снесли аварийные деревья, а также наладили регулярную уборку и вывоз мусора. В настоящее время на территории «Усть-Тулы» уже действует природный туристический маршрут с элементами инфраструктуры гостеприимства.

Проектируемая территория «Усть-Тула» расположена в левобережной пойме реки Оби в Кировском районе Новосибирска — от парка «Арена» до ПКиО «Бугринская роща». Ее общая площадь превышает 360 гектаров. Территория рассматривается как один из ключевых элементов системы «Обские парки» и водно-зеленого каркаса Новосибирска, а также как перспективное межрайонное и межрегиональное рекреационное пространство.

С 2022 года в рамках реализации поручений по развитию территории выполнен комплекс предпроектных мероприятий. В их числе — экологические, ландшафтные, гидрологические и градостроительные исследования, историко-культурный анализ территории, социологические исследования и общественные обсуждения.

По итогам проведенной работы была разработана и утверждена концепция развития территории, а также подготовлен объединенный дизайн-проект первой и второй очередей парка.

Концепция предусматривает создание ландшафтного ноопарка, который объединит природную среду, историко-культурное содержание, образовательные пространства, туристическую инфраструктуру и рекреационные маршруты.

Проект предполагает создание входных групп, пешеходных и велосипедных маршрутов, внутрипаркового экологичного транспорта, парковочной инфраструктуры, природных рекреационных зон, системы искусственных и естественных водоемов, а также объектов туристической инфраструктуры и площадок для кратковременного размещения.