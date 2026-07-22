Губернатор Травников проверил начало благоустройства нового парка в Новосибирске

При поддержке правительства Новосибирской области стартовало благоустройство природного туристического маршрута на популярной среди жителей территории левобережья Новосибирска. Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание, посвященное перспективам развития территории «Усть-Тула».
В совещании также приняли участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, представители правительства Новосибирской области и мэрии города.
Андрей Травников подчеркнул, что развитие маршрутов «Усть-Тулы», пользующихся большой популярностью у новосибирцев, должно вестись поэтапно.
Во время совещания губернатору сообщили, что для предотвращения въезда постороннего транспорта территорию оградили и организовали контрольно-пропускной пункт, предназначенный для проезда автомобилей экстренных служб и специальной техники. Кроме того, на проектируемой территории ликвидировали несанкционированную свалку в районе улиц Тульской и Тракторной, снесли аварийные деревья, а также наладили регулярную уборку и вывоз мусора. В настоящее время на территории «Усть-Тулы» уже действует природный туристический маршрут с элементами инфраструктуры гостеприимства.
Проектируемая территория «Усть-Тула» расположена в левобережной пойме реки Оби в Кировском районе Новосибирска — от парка «Арена» до ПКиО «Бугринская роща». Ее общая площадь превышает 360 гектаров. Территория рассматривается как один из ключевых элементов системы «Обские парки» и водно-зеленого каркаса Новосибирска, а также как перспективное межрайонное и межрегиональное рекреационное пространство.
С 2022 года в рамках реализации поручений по развитию территории выполнен комплекс предпроектных мероприятий. В их числе — экологические, ландшафтные, гидрологические и градостроительные исследования, историко-культурный анализ территории, социологические исследования и общественные обсуждения.
По итогам проведенной работы была разработана и утверждена концепция развития территории, а также подготовлен объединенный дизайн-проект первой и второй очередей парка.
Концепция предусматривает создание ландшафтного ноопарка, который объединит природную среду, историко-культурное содержание, образовательные пространства, туристическую инфраструктуру и рекреационные маршруты.
Проект предполагает создание входных групп, пешеходных и велосипедных маршрутов, внутрипаркового экологичного транспорта, парковочной инфраструктуры, природных рекреационных зон, системы искусственных и естественных водоемов, а также объектов туристической инфраструктуры и площадок для кратковременного размещения.