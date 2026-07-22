Губернатор Травников проверил начало благоустройства нового парка в Новосибирске

Во время совещания губернатору сообщили, что для предотвращения въезда постороннего транспорта территорию оградили и организовали контрольно-пропускной пункт, предназначенный для проезда автомобилей экстренных служб и специальной техники. Кроме того, на проектируемой территории ликвидировали несанкционированную свалку в районе улиц Тульской и Тракторной, снесли аварийные деревья, а также наладили регулярную уборку и вывоз мусора. В настоящее время на территории «Усть-Тулы» уже действует природный туристический маршрут с элементами инфраструктуры гостеприимства.