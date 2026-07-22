Красноярск примет международный форум коренных народов с участием представителей 13 стран

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 13 по 16 августа состоится Международный форум коренных народов. Его участниками станут представители 13 зарубежных государств и 27 регионов России.
Главной темой форума станет роль коренных народов в сохранении биоразнообразия и адаптации к изменениям климата. На площадке соберутся представители органов власти, научного сообщества, общественных организаций, бизнеса и коренных малочисленных народов. Участники обсудят вопросы природоохранной политики, совершенствования законодательства и использования традиционных знаний в современных экологических практиках.
В работе форума примут участие полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, сенатор РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Александр Новьюхов, а также российские и зарубежные эксперты.
Программа включает пленарное заседание, тематические дискуссии, экспертный семинар по традиционным знаниям, совещание по подготовке к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии и обсуждение законодательных инициатив, связанных с защитой прав коренных малочисленных народов.
«Форум проводится в период подготовки обновленной стратегии России в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, в разработке которой участвуют коренные малочисленные народы. Площадка позволит обсудить ключевые положения документа и выработать совместные рекомендации», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.
Помимо деловой программы, в Красноярске пройдут Международный фестиваль по северному многоборью «Кубок единства народов мира», V Межрегиональный молодежный форум коренных малочисленных народов Севера «Сибирский аргиш» и XXI Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России — 2026», где состоятся мастер-классы и выступления творческих коллективов.