Красноярск примет международный форум коренных народов с участием представителей 13 стран

«Форум проводится в период подготовки обновленной стратегии России в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, в разработке которой участвуют коренные малочисленные народы. Площадка позволит обсудить ключевые положения документа и выработать совместные рекомендации», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.