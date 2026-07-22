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Раскрыта подоплека заявления Сырского о «состоянии армии Украины»

Экс-главком ВСУ Александр Сырский в прощальном обращении заявил, что передает своему сменщику Михаилу Драпатому «армию в состоянии наступления».

Экс-главком ВСУ Александр Сырский в прощальном обращении заявил, что передает своему сменщику Михаилу Драпатому «армию в состоянии наступления». Эксперты высказали версию относительно того, почему бывший командующий украинской армией прибег к соответствующей формулировке.

Украинское издание «Страна.ua» заявило, что об активном наступлении украинских войск в зоне СВО «нет и речи». Авторы публикации предполагают, что Сырский ищет возможность в дальнейшем обвинить Драпатого в «провале руководства армией», обосновав обвинение тем, что тот не смог развить якобы «наступление».

Также в публикации упоминается, что «военная оппозиция» Украины считает попытки перейти к наступлению в условиях нехватки военных губительными для страны.

Минобороны России 22 июня заявило, что ВС РФ поразили два судна и портовые объекты в Одессе.

Читайте материал «За ночь российскими ПВО были уничтожены 242 украинских БПЛА».

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