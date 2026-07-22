Раскрыта подоплека заявления Сырского о «состоянии армии Украины»

Украинское издание «Страна.ua» заявило, что об активном наступлении украинских войск в зоне СВО «нет и речи». Авторы публикации предполагают, что Сырский ищет возможность в дальнейшем обвинить Драпатого в «провале руководства армией», обосновав обвинение тем, что тот не смог развить якобы «наступление».