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Часть Крыма осталась без света после атак ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали объекты электроснабжения на юге Крыма, часть населенных пунктов обесточены.

Источник: РБК

Беспилотники ВСУ атаковали объекты электроснабжения на юге Крыма, часть населенных пунктов обесточены. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

На северо-западе и востоке полуострова сохраняется сложная обстановка с подачей электроэнергии, говорится в сообщении.

«Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова», — отмечается в публикации.

«Крымэнерго» напомнило, что в регионе действуют ограничения электроснабжения, а отключения энергии происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.

Энергообъекты Крыма неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. С конца июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне проблем с энергоснабжением и инфраструктурной нагрузкой.

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