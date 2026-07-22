Часть Крыма осталась без света после атак ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали объекты электроснабжения на юге Крыма, часть населенных пунктов обесточены. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго».
На северо-западе и востоке полуострова сохраняется сложная обстановка с подачей электроэнергии, говорится в сообщении.
«Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова», — отмечается в публикации.
«Крымэнерго» напомнило, что в регионе действуют ограничения электроснабжения, а отключения энергии происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Энергообъекты Крыма неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. С конца июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне проблем с энергоснабжением и инфраструктурной нагрузкой.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».