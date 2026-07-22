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Захарова: «переговоры по-западному» стали понятны всему миру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения, выдвинутые госсекретарем США Марко Рубио в адрес Ирана. По ее словам, мировое сообщество уже осознало суть того, что представляет собой «переговоры по-западному».

Источник: РИА "Новости"

В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран не демонстрирует серьезного подхода к переговорам с Соединенными Штатами.

«Просто весь мир уже понял, что такое “переговоры по-западному”: сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном в ее Telegram-канале.

В своем комментарии Захарова также упомянула высказывания западных стран, касающиеся Минских соглашений.

«Помним мы зомбо-песню про “невыполнение Россией Минских договоренностей”, которая закончилась декларацией Запада о том, что сами и не собирались им следовать», — добавила она.

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