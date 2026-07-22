Захарова: «переговоры по-западному» стали понятны всему миру

«Просто весь мир уже понял, что такое “переговоры по-западному”: сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном в ее Telegram-канале.