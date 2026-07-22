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Чили втрое сократила экспорт в Россию после начала СВО

Чилийский экспорт в Россию сократился втрое после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Об этом «Известиям» заявил посол России в республике Владимир Белинский.

Чилийский экспорт в Россию сократился втрое после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Об этом «Известиям» заявил посол России в республике Владимир Белинский.

«Эта ситуация, безусловно, требует переосмысления в плане вывода двусторонних связей из того тупика, в котором сама же чилийская сторона несет немалые убытки, — сказал дипломат. — Ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое».

По данным «Известий», чилийский рынок был главным для России стратегическим источником лития. Из республики поступало около 70% всего импортируемого в РФ металла. После 2022 года Чили полностью прекратила отгрузки из-за санкционных рисков и давления США. По словам господина Белинского, из-за «заморозки» отношений с Россией республика теряет доступ к современным российским технологиям по добыче лития.

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