Чили втрое сократила экспорт в Россию после начала СВО

По данным «Известий», чилийский рынок был главным для России стратегическим источником лития. Из республики поступало около 70% всего импортируемого в РФ металла. После 2022 года Чили полностью прекратила отгрузки из-за санкционных рисков и давления США. По словам господина Белинского, из-за «заморозки» отношений с Россией республика теряет доступ к современным российским технологиям по добыче лития.