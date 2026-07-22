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Сенатор США Дурбин объявил о блокировке $400 млн для Украины

Администрация президента США Дональда Трампа заблокировала выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Эти средства ранее утвердил конгресс. С таким заявлением об отказе от финансирования Киева выступил сенатор-демократ от Иллинойса Дик Дурбин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Дурбин напомнил, что конгресс одобрил эти деньги для Украины как дополнительную военную помощь на 2026 год, «включая средства на противовоздушную оборону». Законопроект подписал сам Трамп.

Затем сенатор обратился к председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Дэну Кейну. Дурбин поинтересовался, знает ли генерал о том, что Белый дом уведомил сенат: эти средства «по многим аспектам не будут доступными до тех пор, пока к власти не придет следующий президент» США.

Кейн ответил, что ему ничего об этом не известно. Он подчеркнул, что, насколько ему известно, «этот капитал был ассигнован».

«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — добавил Дурбин.

Палата представителей США проголосовала за выделение 400 миллионов долларов на программу Пентагона по поддержке Украины в сфере безопасности. Решение было принято еще в сентябре прошлого года.

Согласно утвержденному документу, Министерство обороны США обязано заключать контракты напрямую с производителями вооружений. Речь не идет о поставках техники из существующих американских арсеналов.

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