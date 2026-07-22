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Силовики РФ узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сообщил источник ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сообщил источник ТАСС. Предыдущий главком Александр Сырский отправлен в отставку, которой на протяжении недели требовали украинские политики и участники митингов.

В сети оказались личные данные Драпатого: адрес, номера телефонов его и родителей. Военачальнику 43 года. Ранее он уже занимал пост главы Командования объединенных сил ВСУ и руководил группировкой в Харьковской области. В июне 2025 года он подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 военных. Тогда его увольнение связали с конфликтом с Сырским.

Официального подтверждения назначения от Киева пока не поступало. Сырский возглавлял ВСУ с февраля 2024 года. Его отставка обсуждалась на фоне неудач на фронте и критики со стороны общества. Драпатый считается одним из наиболее опытных украинских генералов. Политическая ситуация в Киеве остается напряженной.

Ранее сообщалось, что новому главкому ВСУ будет сложно на этой должности.

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