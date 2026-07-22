Силовики РФ узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

В сети оказались личные данные Драпатого: адрес, номера телефонов его и родителей. Военачальнику 43 года. Ранее он уже занимал пост главы Командования объединенных сил ВСУ и руководил группировкой в Харьковской области. В июне 2025 года он подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 военных. Тогда его увольнение связали с конфликтом с Сырским.