Силовики РФ узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сообщил источник ТАСС. Предыдущий главком Александр Сырский отправлен в отставку, которой на протяжении недели требовали украинские политики и участники митингов.
В сети оказались личные данные Драпатого: адрес, номера телефонов его и родителей. Военачальнику 43 года. Ранее он уже занимал пост главы Командования объединенных сил ВСУ и руководил группировкой в Харьковской области. В июне 2025 года он подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 военных. Тогда его увольнение связали с конфликтом с Сырским.
Официального подтверждения назначения от Киева пока не поступало. Сырский возглавлял ВСУ с февраля 2024 года. Его отставка обсуждалась на фоне неудач на фронте и критики со стороны общества. Драпатый считается одним из наиболее опытных украинских генералов. Политическая ситуация в Киеве остается напряженной.
Ранее сообщалось, что новому главкому ВСУ будет сложно на этой должности.