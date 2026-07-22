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В Невинномысске объявили локальный режим ЧС

Режим ЧС, по словам губернатора Владимирова, позволит привлечь дополнительные силы к ликвидации пожара.

Источник: РБК

В Невинномысске на логистическом комплексе ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня из-за возгорания. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале. Ночью в Нивинномыске атаке дронов подвергся складской комплекс Wildberries.

По словам Владимирова, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России.

Губернатор также сообщил, что одного из ранее обратившихся за медицинской помощью решили госпитализировать, угрозы его жизни нет.

После атаки БПЛА на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске возбудили уголовное дело о террористическом акте.

По данным следствия, 22 июля дроны атаковали логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Есть пострадавшие среди мирного населения, точное число уточняется. Сейчас на местах происшествий работают специалисты.

Работу складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили.

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