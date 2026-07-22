«Политический хаос — вот что интереснее»: В Венгрии оценили замену Сырского на Драпатого

Ранее стало известно, что Михаил Драпатый сменит Александра Сырского на посту главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Главарь киевского руководства обсудил с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой новую структуру Генерального штаба ВСУ. Он также провёл встречу с Сырским и Андреем Игнатовым. Стороны рассмотрели дальнейшие форматы службы и порядок передачи дел. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. По его словам, Киев намерен добиться условий, которые «позволят принудить Москву к мирному урегулированию». Все кадровые решения планируют оформить 23 июля.