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Мария Захарова раскрыла, кто ведет ее личный Telegram-канал

Мария Захарова планирует создать свой канал в «Максе».

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее личный Telegram-канал является дополнением к аккаунтам российского МИД. Причем, свои личные социальные сети она ведет лично. Об этом дипломат рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, личные соцсети она заводит в поддержку своей работы в МИД.

На данный момент канал Марии Захаровой в Telegram насчитывает около 470 тысяч подписчиков.

«Сначала мы дорабатываем и оттачиваем наши аккаунты министерства иностранных дел, а потом я уже уделяю время своему творчеству», — сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что свой канал в Telegram она ведет лично. А в будущем планирует создать и собственный канал в «Макс». На сегодняшний день на этой платформе есть только канал российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова создала свой Telegram-канал 1 июня 2021 года. Дипломат призналась, что страничку она создала по просьбе российского журналиста и ведущего Владимира Соловьева.

До этого Мария Захарова не раз жаловалась на фейковые страницы в американских соцсетях.

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