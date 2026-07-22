Мария Захарова раскрыла, кто ведет ее личный Telegram-канал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее личный Telegram-канал является дополнением к аккаунтам российского МИД. Причем, свои личные социальные сети она ведет лично. Об этом дипломат рассказала в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, личные соцсети она заводит в поддержку своей работы в МИД.
На данный момент канал Марии Захаровой в Telegram насчитывает около 470 тысяч подписчиков.
«Сначала мы дорабатываем и оттачиваем наши аккаунты министерства иностранных дел, а потом я уже уделяю время своему творчеству», — сказала она.
При этом дипломат подчеркнула, что свой канал в Telegram она ведет лично. А в будущем планирует создать и собственный канал в «Макс». На сегодняшний день на этой платформе есть только канал российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова создала свой Telegram-канал 1 июня 2021 года. Дипломат призналась, что страничку она создала по просьбе российского журналиста и ведущего Владимира Соловьева.
До этого Мария Захарова не раз жаловалась на фейковые страницы в американских соцсетях.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
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