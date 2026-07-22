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Комитет Сената США одобрил назначение Клейтона на пост директора Нацразведки

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США поддержал кандидатуру Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки. Об этом сообщил председатель комитета сенатор-республиканец Том Коттон в X.

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США поддержал кандидатуру Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки. Об этом сообщил председатель комитета сенатор-республиканец Том Коттон в X.

«После утверждения его кандидатуры я с нетерпением жду возможности работать с господином Клейтоном над безопасностью американцев и реформированием управления директора Национальной разведки», — написал сенатор. По данным телеканала CBS, кандидатуру комитет утвердил 9 голосами из 17, что совпадает с числом республиканцев в парламентском органе.

Директор Национальной разведки координирует деятельность всех 18 разведывательных органов США. С февраля 2025-го по июнь 2026 года этот пост занимала Тулси Габбард. После ее отставки из-за тяжелой болезни мужа должность в качестве и. о. занял Уильям Пулте. С конца июня в управлении директора Нацразведки происходят массовые сокращения.

Кандидатуру господина Клейтона — бывшего прокурора Южного округа Нью-Йорка — президент США Дональд Трамп выдвинул в прошлом месяце. Назначение должен утвердить Сенат.

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