Комитет Сената США одобрил назначение Клейтона на пост директора Нацразведки

Директор Национальной разведки координирует деятельность всех 18 разведывательных органов США. С февраля 2025-го по июнь 2026 года этот пост занимала Тулси Габбард. После ее отставки из-за тяжелой болезни мужа должность в качестве и. о. занял Уильям Пулте. С конца июня в управлении директора Нацразведки происходят массовые сокращения.