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В ЕС царит уныние из-за неспособности согласовать санкции против РФ

Послы ЕС пребывают в унынии из-за неспособности согласовать санкции против РФ.

Послы Евросоюза пребывают в унынии, поскольку решение по новым санкциям против России пока не удается согласовать внутри блока, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Греция выступила против мер в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas, из-за чего принятие 21-го пакета отложили на неделю. Некоторые дипломаты признают, что санкции уже привели к потерям компаний во всех странах-членах.

Как сообщил один из дипломатов изданию, итог переговоров «очень сложно предсказать». Другой собеседник с иронией предложил «позвонить в Грецию» для разрешения конфликта.

Politico отмечает, что очередная задержка с принятием 21-го пакета — наиболее пугающий сценарий для Брюсселя. После 20 санкционных пакетов у ЕС, по словам дипломатов, больше не осталось «легких путей» для давления на Москву.

На прошлой неделе ведущие дипломаты потратили три дня переговоров, но так и не достигли соглашения. В ЕС опасаются, что если санкции не согласуют до летних каникул, их принятие может отложиться на несколько месяцев.

В Москве неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин называл политику сдерживания России долгосрочной стратегией Запада, отмечая, что ограничения наносят серьезный удар по мировой экономике.

Евросоюз уже откладывал принятие 20-го пакета санкций из-за возражений Венгрии, которая добилась исключений для своих энергетических контрактов. Кроме того, в мае Европейская комиссия признала, что эффективность санкционного механизма снижается из-за роста числа обходных схем и несогласованности позиций внутри блока.

В Литве рассказали об отношении стран ЕС к санкциям против России.

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