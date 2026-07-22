В ЕС царит уныние из-за неспособности согласовать санкции против РФ

Послы Евросоюза пребывают в унынии, поскольку решение по новым санкциям против России пока не удается согласовать внутри блока, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Греция выступила против мер в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas, из-за чего принятие 21-го пакета отложили на неделю. Некоторые дипломаты признают, что санкции уже привели к потерям компаний во всех странах-членах.