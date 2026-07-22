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AP: Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики, которое может предоставить Эр-Рияду возможности по обогащению урана. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на два источника.

Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики, которое может предоставить Эр-Рияду возможности по обогащению урана. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на два источника.

По данным агентства, сделка рассчитана на 30 лет и подразумевает участие американских компаний в разработке ядерной программы. Однако документ не включает гарантии, которые Вашингтон ранее заявлял как необходимые для обеспечения невозможности перенаправления ядерных материалов на программу создания оружия. Белый дом и официальные лица Саудовской Аравии пока не подтвердили, что такое соглашение было одобрено господином Трампом.

На прошлой неделе CNN сообщил, что соглашение уже «на столе» у Дональда Трампа. Канал указывал, что Белый дом, в расчете подписать многомиллиардную сделку, готов отойти от своих прежних жестких требований и что вызывает опасения у американских законодателей и экспертов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не расщепляются любя».

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