AP: Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией

По данным агентства, сделка рассчитана на 30 лет и подразумевает участие американских компаний в разработке ядерной программы. Однако документ не включает гарантии, которые Вашингтон ранее заявлял как необходимые для обеспечения невозможности перенаправления ядерных материалов на программу создания оружия. Белый дом и официальные лица Саудовской Аравии пока не подтвердили, что такое соглашение было одобрено господином Трампом.