«Умирают без помощи»: Стало известно о критической ситуации в 101-й бригаде теробороны под Сумами

Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что сослуживцы на позициях страдали от голода, еду привозили раз в три дня, а воду брали из ручьёв, проблемы с обеспечением подтверждаются данными перехватов и показаниями. Он признался, что падал в голодный обморок.