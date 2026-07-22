В Красноярском крае планируют создать федеральный заповедник «Дивногорский»

На территории будущей особо охраняемой природной территории обитают редкие виды птиц и насекомых, находятся карстовые пещеры и уникальные скальные образования. Согласно планам, границы заповедника должны определить до 1 июня 2027 года, а завершить его создание предполагается до 2033 года.