Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае планируют создать федеральный заповедник «Дивногорский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе появится новый федеральный природный заповедник «Дивногорский». Он разместится на территории Дивногорска, Емельяновского муниципального округа, а также частично затронет заказник «Красноярский».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе появится новый федеральный природный заповедник «Дивногорский». Он разместится на территории Дивногорска, Емельяновского муниципального округа, а также частично затронет заказник «Красноярский».

На территории будущей особо охраняемой природной территории обитают редкие виды птиц и насекомых, находятся карстовые пещеры и уникальные скальные образования. Согласно планам, границы заповедника должны определить до 1 июня 2027 года, а завершить его создание предполагается до 2033 года.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, сейчас в регионе насчитывается 136 особо охраняемых природных территорий, из которых 11 имеют федеральный статус.