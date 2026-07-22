В Красноярском крае планируют создать федеральный заповедник «Дивногорский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе появится новый федеральный природный заповедник «Дивногорский». Он разместится на территории Дивногорска, Емельяновского муниципального округа, а также частично затронет заказник «Красноярский».
На территории будущей особо охраняемой природной территории обитают редкие виды птиц и насекомых, находятся карстовые пещеры и уникальные скальные образования. Согласно планам, границы заповедника должны определить до 1 июня 2027 года, а завершить его создание предполагается до 2033 года.
Как сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, сейчас в регионе насчитывается 136 особо охраняемых природных территорий, из которых 11 имеют федеральный статус.