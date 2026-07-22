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В Госдуме ответили на заявление Алиева о переговорах РФ и ФРГ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала для «Ленты.ру» информацию о секретных переговорах в столице Азербайджана, о которых ранее сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что главной темой тайной встречи якобы стало урегулирование конфликта на Украине.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Если действительно такая встреча была и это правда, мы же понимаем, что в любом случае это всегда для того, чтобы продвинуться к переговорам, несомненно», — заявила Журова.

Парламентарий также высказала предположение, что заявление Алиева было направлено в первую очередь на западную аудиторию. По ее мнению, таким образом президент Азербайджана обращался к тем, кто может осуждать его за то, что он допустил переговоры между ФРГ и РФ по Украине.

«Например, тот же Эрдоган не стесняется этого. Он говорит, что готов предоставить свою площадку, свою страну для таких переговоров, если это принесет пользу», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля прибыл в Берлин с официальным визитом и на пресс-конференции раскрыл детали загадочного визита иностранных делегаций в свою страну.

По словам Алиева, 12 июля в Баку прилетели делегаты из Германии. Они находились в республике до 14 июля. В тот же день, 12 июля, рейсом из Москвы прибыли бывший премьер-министр России Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Главная интрига в том, что официальный Баку, как подчеркнул президент, не располагал данными о переговорах. Информацию не предоставили ни с российской, ни с немецкой стороны.

В ответ на это канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о проведении неформальной встречи представителей России и Германии в Баку.

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