В Госдуме ответили на заявление Алиева о переговорах РФ и ФРГ

Парламентарий также высказала предположение, что заявление Алиева было направлено в первую очередь на западную аудиторию. По ее мнению, таким образом президент Азербайджана обращался к тем, кто может осуждать его за то, что он допустил переговоры между ФРГ и РФ по Украине.