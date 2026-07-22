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Politico: в ЕС не знают, что еще добавить в 21-й пакет санкций

По данным издания Politico, послы стран Европейского союза испытывают разочарование в связи с тем, что внутри блока пока не удается согласовать решение по новым ограничительным мерам в отношении России. Издание ссылается на неназванных европейских дипломатов.

Источник: Reuters

В материале издания отмечается: «Каковы их (послов — ред.) шансы на успех (в принятии решений по мерам против РФ — ред.) до летних каникул? Никто не знает. Опрошенные (изданием — ред.) послы были в унынии».

Один из дипломатов признал, что итог «очень сложно предсказать». Другой дипломат, как сообщается, предложил «позвонить в Грецию».

Как указывает Politico, очередная задержка с принятием решений по 21-му пакету санкций против РФ является наиболее тревожным сценарием для Евросоюза. Один из дипломатов заявил изданию, что после введения 20 санкционных пакетов против РФ у ЕС не осталось «легких путей». В материале также сообщается, что ведущие дипломаты на прошлой неделе провели три дня переговоров, однако не смогли прийти к соглашению по пакету мер.

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