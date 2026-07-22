Politico: в ЕС не знают, что еще добавить в 21-й пакет санкций

Как указывает Politico, очередная задержка с принятием решений по 21-му пакету санкций против РФ является наиболее тревожным сценарием для Евросоюза. Один из дипломатов заявил изданию, что после введения 20 санкционных пакетов против РФ у ЕС не осталось «легких путей». В материале также сообщается, что ведущие дипломаты на прошлой неделе провели три дня переговоров, однако не смогли прийти к соглашению по пакету мер.