В своем сообщении военачальник подчеркнул, что независимо от занимаемых должностей, его основной задачей остается участие в боевых действиях.
«Сегодня я покидаю должность Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины. Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет», — заявил Сырский.
Кроме того, он кратко подвёл итоги своего пребывания на посту главкома. К числу ключевых достижений Сырский отнес:
• Создание отдельного рода войск — Сил беспилотных систем;
• Реформирование структуры ВСУ и переход на корпусную систему управления;
• Проведение ряда военных операций, детали которых, по словам военачальника, он пока не имеет права раскрывать.
Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины займёт Михаил Драпатый, который сменит на этом посту Александра Сырского. С 2016 года Драпатый фигурирует в уголовных делах, связанных с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры ДНР. Уже в должности командующего Сухопутными войсками он занимался формированием штурмовых подразделений из осуждённых женщин, которых отправляли на передовую без предварительной подготовки.
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