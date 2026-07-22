Уход Орбана усложнил Евросоюзу санкционный процесс

Уход с должности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не помог властям ЕС быстро принять 21-й пакет антироссийских санкций, а наоборот усложнил процесс, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Один из собеседников издания отметил, что Орбан был сложным переговорщиком, но никогда не блокировал принятие всего пакета. Брюссель надеялся, что с приходом Петера Мадьяра ситуация изменится, но этого не произошло.