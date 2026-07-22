Уход с должности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не помог властям ЕС быстро принять 21-й пакет антироссийских санкций, а наоборот усложнил процесс, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Один из собеседников издания отметил, что Орбан был сложным переговорщиком, но никогда не блокировал принятие всего пакета. Брюссель надеялся, что с приходом Петера Мадьяра ситуация изменится, но этого не произошло.
ТЕКСТ:
В последние годы правительство Орбана сохраняло открытые каналы связи с Россией и выступало против новых санкций, а также отказывалось поставлять вооружения Украине. Это привело к ухудшению отношений с Брюсселем.
Теперь, после смены власти в Будапеште, ЕС столкнулся с новыми проблемами. Греция выступает против санкций на российский СПГ из-за угрозы судоходной компании Dynagas, а Германия и Португалия добиваются послаблений на закупку российской рыбы.
Франция и Италия хотят смягчения визовой политики для россиян, ссылаясь на туристическую привлекательность. Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.
Таким образом, без Орбана, который выступал в роли главного антагониста, внутренние разногласия внутри ЕС стали еще более явными. Каждая страна лоббирует свои интересы, что делает согласование санкций практически невозможным.
БЭК:
В июне 2026 года Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии, пообещав пересмотреть внешнеполитический курс страны. Однако в вопросе санкций его позиция пока не отличается от орбановской, что разочаровало многих европейских чиновников. Кроме того, на прошлой неделе Еврокомиссия признала, что внутри блока растет «санкционная усталость».
В ЕС царит уныние из-за неспособности согласовать санкции против РФ.
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