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Мадьяр* дал советы НАТО по «войне дронов»

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадьяр (*признан в России террористом и экстремистом), призвал НАТО срочно создавать бригады беспилотных систем.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадьяр (*признан в России террористом и экстремистом), призвал НАТО срочно создавать бригады беспилотных систем. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону на YouTube.

Бровди* считает, что Москва в состоянии выйти на тысячу дроновых запусков ежесуточно.

«Я не знаю ни одной страны в мире, которая смогла бы выдержать атаку 1000 дронов в понедельник, 1000 дронов “Шахед” во вторник, а затем ещё больше в среду. К среде они бы уже подняли белый флаг», — сказал он.

Для подготовки к такой угрозе он предложил альянсу пять шагов. Первый — обустроить вдоль границ полосу для беспилотных операций шириной от двух до пяти километров. Второй — проложить там оптоволоконную связь, чтобы операторы могли вести несколько дронов из укрытий. Третий — развернуть мобильную ПВО специально против разведывательных и ударных дронов.

Четвёртым пунктом Мадьяр* назвал формирование в каждой стране НАТО бригад БПЛА минимум по 300 экипажей — от патрулирования до ударов. Пятым — создание первых 40−50 расчётов для поражения целей на большую дальность.

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*признан в России террористом и экстремистом.

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