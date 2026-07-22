В Бразилия заявили, что обдумывают ответ на американские пошлины

«Идея состоит не в мести. Говорят про “око за око”, но тогда случится так, что ослепнут обе стороны. Взаимность означает показать, что мы подвергаемся несправедливости и желаем это исправить, и у нас есть средства для того, чтобы сделать это в подходящее время и должным образом», — приводит слова вице-президента агентство ЭФЭ.
Алкмин назвал меры США необоснованными, но подчеркнул: Бразилия всегда открыта к диалогу. Свое заявление вице-президент сделал на пресс-конференции за несколько часов до того, как вступили в силу 25-процентные американские пошлины на ряд бразильских товаров. Этим он заметно смягчил тон по сравнению с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Ранее, после объявления Вашингтона о новых тарифах, Лула да Силва пообещал задействовать «закон о взаимности».
Введение пошлин стало итогом расследования Управления торгового представителя США. Ведомство пришло к выводу, что меры, которые применяет Бразилия, наносят ущерб американским компаниям. Бразильские власти уже пообещали дать ответ в рамках того самого «закона о взаимности».