В Бразилия заявили, что обдумывают ответ на американские пошлины

«Идея состоит не в мести. Говорят про “око за око”, но тогда случится так, что ослепнут обе стороны. Взаимность означает показать, что мы подвергаемся несправедливости и желаем это исправить, и у нас есть средства для того, чтобы сделать это в подходящее время и должным образом», — приводит слова вице-президента агентство ЭФЭ.