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Сырский подтвердил уход с поста главкома ВСУ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Александр Сырский подтвердил уход с поста главкома Вооруженных сил Украины, и заявил, что оставляет армию «в состоянии наступления». Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Сегодня я покидаю должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления», — написал Сырский.

Между тем его слова опровергаются данными Минобороны РФ, согласно которым ВСУ ежесуточно теряют порядка 1,5 тыс. военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Так, по информации военного эксперта Андрея Марочко на 20 июля, ВСУ за неделю потеряли более 10 тыс. солдат и наемников. Кроме того, Минобороны России регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов от украинских войск.

14 июля Михаил Федоров был смещен с поста министра обороны Украины в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в городах Украины начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. Накануне Владимир Зеленский объявил об увольнении Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ станет бывший командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

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