Сырский подтвердил уход с поста главкома ВСУ

Между тем его слова опровергаются данными Минобороны РФ, согласно которым ВСУ ежесуточно теряют порядка 1,5 тыс. военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Так, по информации военного эксперта Андрея Марочко на 20 июля, ВСУ за неделю потеряли более 10 тыс. солдат и наемников. Кроме того, Минобороны России регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов от украинских войск.