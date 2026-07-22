Лукашенко поздравил народную артистку России Розанову с днем рождения

Всего в творческой биографии Розановой более 190 ролей в фильмах и сериалах. В конце 80-х — начале 90-х годов она сыграла запоминающиеся роли в фильмах Петра Тодоровского, в том числе в «Интердевочке» и в ретро-драме «Анкор, еще анкор!».