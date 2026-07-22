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Лукашенко поздравил народную артистку России Розанову с днем рождения

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с днем рождения народной артистке России Ирине Розановой, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Известная российская актриса театра и кино Ирина Розанова сегодня отмечает 65-летие.

«Ваш многогранный талант воплотился в целой галерее замечательных женских образов, покоривших зрителей своей выразительностью, глубиной и искренностью», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко высказал уверенность в том, что творчество талантливой и известной российской актрисы будет и в дальнейшем содействовать развитию культурного диалога между двумя странами.

Президент Беларуси пожелал Розановой доброго здоровья, благополучия и успехов.

Российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Ирина Розанова родилась 22 июля 1961 года в Пензе.

Всего в творческой биографии Розановой более 190 ролей в фильмах и сериалах. В конце 80-х — начале 90-х годов она сыграла запоминающиеся роли в фильмах Петра Тодоровского, в том числе в «Интердевочке» и в ретро-драме «Анкор, еще анкор!».

Зрители ее любят за роли в фильмах «Дети понедельника», «Петербургские тайны», «Любовница», «Самка богомола» и других.

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