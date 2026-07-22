Лукашенко поздравил народную артистку России Розанову с днем рождения

Известная российская актриса театра и кино Ирина Розанова сегодня отмечает 65-летие.
«Ваш многогранный талант воплотился в целой галерее замечательных женских образов, покоривших зрителей своей выразительностью, глубиной и искренностью», — говорится в поздравлении белорусского лидера.
Лукашенко высказал уверенность в том, что творчество талантливой и известной российской актрисы будет и в дальнейшем содействовать развитию культурного диалога между двумя странами.
Президент Беларуси пожелал Розановой доброго здоровья, благополучия и успехов.
Российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Ирина Розанова родилась 22 июля 1961 года в Пензе.
Всего в творческой биографии Розановой более 190 ролей в фильмах и сериалах. В конце 80-х — начале 90-х годов она сыграла запоминающиеся роли в фильмах Петра Тодоровского, в том числе в «Интердевочке» и в ретро-драме «Анкор, еще анкор!».
Зрители ее любят за роли в фильмах «Дети понедельника», «Петербургские тайны», «Любовница», «Самка богомола» и других.