Позвоните в Грецию: В ЕС возникли разногласия из-за новых санкций против России

По данным издания, участники переговоров признают, что перспективы принятия 21-го пакета ограничительных мер до начала летних каникул остаются неопределёнными. Один из собеседников Politico отметил, что исход обсуждений «очень сложно предсказать», а другой в шутку предложил «позвонить в Грецию».