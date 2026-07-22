Позвоните в Грецию: В ЕС возникли разногласия из-за новых санкций против России

По данным издания, участники переговоров признают, что перспективы принятия 21-го пакета ограничительных мер до начала летних каникул остаются неопределёнными. Один из собеседников Politico отметил, что исход обсуждений «очень сложно предсказать», а другой в шутку предложил «позвонить в Грецию».
Как отмечает Politico, европейские дипломаты называют возможную новую отсрочку наиболее нежелательным сценарием для ЕС. Один из источников издания заявил, что после принятия 20 пакетов санкций у сообщества практически не осталось «лёгких путей» для введения новых ограничений.
По информации издания, представители стран ЕС в течение трёх дней обсуждали новый пакет мер, однако достичь единой позиции так и не удалось.
Ранее стало известно, что ЕС рассматривает возможность отказа от 21-го пакета санкций против России из-за возражений Греции против ограничений на поставки СПГ в третьи страны, и обсуждаются варианты, включая переходный период или полную отмену меры. Заморозка ценового ограничения может быть продлена.
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