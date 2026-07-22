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Кравцов и Аксенов провели встречу

Министр просвещения России Сергей Кравцов провел рабочую встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, заявила пресс-служба правительства РФ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов провел рабочую встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, заявила пресс-служба правительства РФ.

Кравцов и Аксенов обсудили, в том числе, ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, а также подготовку к 2026/27 учебному году и новые меры по поддержке педагогов, говорится в заявлению.

Минпросвещения, по словам руководителя ведомства, принимает меры по поддержке семей в связи с временной приостановкой отдыха детей в республике. После возобновления полноценной работы МДЦ «Артек», как заявил Кравцов, заявки детей, которые не смогли попасть в центр, будут рассмотрены в приоритетном порядке.

Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни.

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