Кравцов и Аксенов провели встречу

Министр просвещения России Сергей Кравцов провел рабочую встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, заявила пресс-служба правительства РФ.
Кравцов и Аксенов обсудили, в том числе, ситуацию, связанную с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, а также подготовку к 2026/27 учебному году и новые меры по поддержке педагогов, говорится в заявлению.
Минпросвещения, по словам руководителя ведомства, принимает меры по поддержке семей в связи с временной приостановкой отдыха детей в республике. После возобновления полноценной работы МДЦ «Артек», как заявил Кравцов, заявки детей, которые не смогли попасть в центр, будут рассмотрены в приоритетном порядке.
Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни.
Читайте материал «Синоптик Леус рассказал, какой погоды ожидать в Москве в среду».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.