С августа 2023 года послом ФРГ в России был Александр Ламбсдорф. В феврале 2026-го стало известно, что он возглавит дипмиссию в Израиле. На прошлой неделе Ламбсдорфа в очередной раз вызывали в МИД РФ. Во время визита в ведомство ему заявили о «недопустимости набирающей обороты поддержки» Украины и указали на пропагандистскую антироссийскую риторику.