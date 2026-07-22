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Новый посол Германии в России фон Гётце вступил в должность

Клеменс фон Гётце вступил в должность посла Германии в Москве. Он выполняет обязанности с 20 июля, сообщили «Ъ» в германской дипмиссии.

Источник: РИА "Новости"

Клеменс фон Гётце в разные годы занимал должности посла Германии в Израиле, Китае, Японии и Мексике. Агреман на его назначение Россия выдала 19 мая.

С августа 2023 года послом ФРГ в России был Александр Ламбсдорф. В феврале 2026-го стало известно, что он возглавит дипмиссию в Израиле. На прошлой неделе Ламбсдорфа в очередной раз вызывали в МИД РФ. Во время визита в ведомство ему заявили о «недопустимости набирающей обороты поддержки» Украины и указали на пропагандистскую антироссийскую риторику.

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