Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили батарею пусковых установок «Нептун-2» под Одессой

Российские военные нанесли удар по украинской батарее берегового ракетного комплекса «Нептун-2», развёрнутой в Одесской области.

Российские военные нанесли удар по украинской батарее берегового ракетного комплекса «Нептун-2», развёрнутой в Одесской области.

Цель располагалась вблизи села Ковалевка, в 25 км к северо-западу от областного центра. В результате поражения выведены из строя 2 пусковые установки и машина, предназначенная для транспортировки и заряжания ракет.

Помимо этого, в самой Одессе был атакован складской терминал компании «Новая почта».

Как уточнили в военном ведомстве, данный объект использовался украинской стороной для хранения грузов военного назначения.

Раскрыта подоплека заявления Сырского о «состоянии армии Украины».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.