Российские военные нанесли удар по украинской батарее берегового ракетного комплекса «Нептун-2», развёрнутой в Одесской области.
Цель располагалась вблизи села Ковалевка, в 25 км к северо-западу от областного центра. В результате поражения выведены из строя 2 пусковые установки и машина, предназначенная для транспортировки и заряжания ракет.
Помимо этого, в самой Одессе был атакован складской терминал компании «Новая почта».
Как уточнили в военном ведомстве, данный объект использовался украинской стороной для хранения грузов военного назначения.
Раскрыта подоплека заявления Сырского о «состоянии армии Украины».
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