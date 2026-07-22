ЦИК России опубликовала декларацию о доходах губернатора Челябинской области

Центральная избирательная комиссия России опубликовала декларацию о доходах губернатора Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Из нее следует, что за 2025 год Алексей Текслер заработал 23,9 млн рублей — в эту сумму включены зарплата в региональном правительстве, а также доходы от сдачи в аренду имущества, проценты от банковских вкладов.
В собственности у губернатора две квартиры в Москве (одна площадью 145,5 квадратных метров, вторая — 67,2) с машиноместами, квартира на Кипре — 114 кв. м.
На 23 банковских счетах у него аккумулируется еще более 113,8 млн рублей. Общий доход семьи за три последних года составил 77 млн 020 тысяч 322 рубля 87 копеек.
У Алексея Текслера имеются ценные бумаги — инвестиционные паи в ООО «ТКапитал» на сумму 5,4 млн и 49,8 тыс. рублей, облигации АО «ТТехнологии» на 24,58 млн рублей.
Среди губернаторов Текслер по размеру доходов расположился на восьмой позиции. Самым богатым среди включенных в партсписок губернаторов стал глава Липецкой области, бывший топ-менеджер Сбербанка Игорь Артамонов, заработавший 168,6 млн рублей.