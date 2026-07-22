Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Нетаньяху неделями добивается личной встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на протяжении нескольких недель стремится организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Как отмечает телеканал, «Нетаньяху пытается организовать личную встречу с Трампом неделями… однако дата все еще не назначена».

Согласно информации телеканала, израильский премьер и американский лидер не проводили личных встреч с февраля, при этом между ними регулярно осуществляются телефонные переговоры.

Источник телеканала сообщил, что Нетаньяху прорабатывает возможность встречи с Трампом во время своего визита в США на следующей неделе, который запланирован для участия в похоронах скончавшегося сенатора Линдси Грэма*.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше