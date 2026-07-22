CNN: Нетаньяху неделями добивается личной встречи с Трампом

Как отмечает телеканал, «Нетаньяху пытается организовать личную встречу с Трампом неделями… однако дата все еще не назначена».
Согласно информации телеканала, израильский премьер и американский лидер не проводили личных встреч с февраля, при этом между ними регулярно осуществляются телефонные переговоры.
Источник телеканала сообщил, что Нетаньяху прорабатывает возможность встречи с Трампом во время своего визита в США на следующей неделе, который запланирован для участия в похоронах скончавшегося сенатора Линдси Грэма*.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.