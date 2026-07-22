«Щедрое соглашение»: эксперт о ядерной сделке США с Саудовской Аравией

Тегеран также получает возможность обвинить Вашингтон в двойных стандартах, считает эксперт. Ранее США не раз заявляли, что самостоятельное обогащение урана Ираном — это угроза региональной безопасности. Ермаков напоминает, что одной из причин развязывания войны на Ближнем Востоке стало требование США, чтобы Иран отказался от обогащения урана.
Потенциальное повышение ядерных возможностей Саудовской Аравии будет для Ирана еще одним поводом для того, чтобы бороться за свою программу.
Собеседник Новостей Mail сомневается, что ссылки Тегерана на двойные стандарты смогут изменить позицию США. В Белом доме, по его словам, найдут простой контраргумент: Саудовская Аравия — стратегический союзник, Иран же — противник Соединенных Штатов. И в этом ключе дискуссии о двойных стандартах для американской стороны бессмысленны.
Что до российских перспектив на рынке мирного атома, то РФ продолжит и далее за него бороться, уверен Ермаков.
Напомним, что в конце прошлого года вице-премьер России Александр Новак сообщил, что ГК «Росатом» готовит тендерную документацию для строительства атомной электростанции в Саудовской Аравии.
Учитывая то, что монархии Залива обычно не кладут все яйца в одну корзину, у нас есть определенные шансы. Но надо понимать, что «щедрое» соглашение с США подписывается сейчас не совсем бескорыстно. И в краткосрочной перспективе саудитам предстоит основательно вложиться в сотрудничество с американцами в этой отрасли.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики на 30 лет. Об этом писала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В публикации отмечалось, что документ открывает Саудовской Аравии возможность обогащать уран на своей территории.