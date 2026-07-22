«Щедрое соглашение»: эксперт о ядерной сделке США с Саудовской Аравией

Учитывая то, что монархии Залива обычно не кладут все яйца в одну корзину, у нас есть определенные шансы. Но надо понимать, что «щедрое» соглашение с США подписывается сейчас не совсем бескорыстно. И в краткосрочной перспективе саудитам предстоит основательно вложиться в сотрудничество с американцами в этой отрасли.