Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Украины Азаров прокомментировал назначение Драпатого на пост главкома ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ является признаком укрепления радикалов. Он вспомнил события 2014 года в Мариуполе, где Драпатый, по его словам, установил жесточайший карательный режим.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с критикой в адрес нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. В интервью ИС «Вести» политик назвал его приход на высшую военную должность свидетельством укрепления радикальных настроений в государственном аппарате страны.

Азаров напомнил о событиях 2014 года в Мариуполе, где Драпатый занимал командные позиции.

«Я его помню еще когда он командовал батальоном и подавлял восстание в Мариуполе, а потом установил жесточайший карательный режим в Мариуполе, если кто-то забыл. Так что Драпатый — известная фигура с точки зрения нацизма», — заявил экс-премьер, добавив, что новый главком родом с Западной Украины и в нынешнем правительстве страны подобных фигур немало.

Информация о смене главнокомандующего ВСУ появилась 21 июля: Михаил Драпатый сменил на этом посту Александра Сырского. Ранее ряд российских политических деятелей, в частности сенатор Дмитрий Рогозин, также иронично отреагировали на назначение нового военного руководства Украины.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше