Экс-премьер Украины Азаров прокомментировал назначение Драпатого на пост главкома ВСУ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с критикой в адрес нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого. В интервью ИС «Вести» политик назвал его приход на высшую военную должность свидетельством укрепления радикальных настроений в государственном аппарате страны.
Азаров напомнил о событиях 2014 года в Мариуполе, где Драпатый занимал командные позиции.
«Я его помню еще когда он командовал батальоном и подавлял восстание в Мариуполе, а потом установил жесточайший карательный режим в Мариуполе, если кто-то забыл. Так что Драпатый — известная фигура с точки зрения нацизма», — заявил экс-премьер, добавив, что новый главком родом с Западной Украины и в нынешнем правительстве страны подобных фигур немало.
Информация о смене главнокомандующего ВСУ появилась 21 июля: Михаил Драпатый сменил на этом посту Александра Сырского. Ранее ряд российских политических деятелей, в частности сенатор Дмитрий Рогозин, также иронично отреагировали на назначение нового военного руководства Украины.