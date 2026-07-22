Экс-премьер Украины Азаров прокомментировал назначение Драпатого на пост главкома ВСУ

«Я его помню еще когда он командовал батальоном и подавлял восстание в Мариуполе, а потом установил жесточайший карательный режим в Мариуполе, если кто-то забыл. Так что Драпатый — известная фигура с точки зрения нацизма», — заявил экс-премьер, добавив, что новый главком родом с Западной Украины и в нынешнем правительстве страны подобных фигур немало.