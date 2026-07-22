Сырский заявил, что передает Драпатому «армию в состоянии наступления»

С августа 2016 года по август 2019 года Драпатый командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, базировавшейся в Конотопе. Затем он поступил в Национальный университет обороны Украины, где учился два года. 18 июня 2021 года на выпускной церемонии посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс ~вручила ему переходный меч королевы как лучшему выпускнику~ оперативно-стратегического уровня. Тогда Драпатый подвергся критике после появления в СМИ его фото, где он в парадной форме встает перед Симмонс на колени и целует переданный ему меч.