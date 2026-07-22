Освобождение от армии будут перепроверять и смогут отменять в Казахстане

На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан опубликовано новое постановление правительства РК, которое было принято 14 июля текущего года.
Документ получил название «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства Республики Казахстан и распоряжения премьер-министра Республики Казахстан».
Теперь областные комиссии получили полномочия рассматривать жалобы граждан, контролировать правильность предоставления отсрочек и освобождений от воинской службы, а также осуществлять руководство деятельностью районных призывных комиссий.
Так, в документе указано, что областные комиссии смогут отменять решение нижестоящих комиссий.
«Областная (столицы или города республиканского значения) призывная комиссия в случаях установления нарушений правильности решений районной (городов областного значения) призывной комиссии об освобождении от призыва на воинскую службу принимает решение об их отмене», — сказано в документе.
Также гражданин может быть призван на воинскую службу, получить отсрочку, быть освобожден от призыва либо полностью освобожден от исполнения воинской обязанности с исключением с воинского учета.
Кроме того, решения областных призывных комиссий будут оформляться в электронном виде в информационной системе Министерства обороны с использованием электронных цифровых подписей.