Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобождение от армии будут перепроверять и смогут отменять в Казахстане

В Казахстане областные призывные комиссии теперь будут проверять действия районных комиссий и при необходимости отменять их решение, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан опубликовано новое постановление правительства РК, которое было принято 14 июля текущего года.

Документ получил название «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства Республики Казахстан и распоряжения премьер-министра Республики Казахстан».

Теперь областные комиссии получили полномочия рассматривать жалобы граждан, контролировать правильность предоставления отсрочек и освобождений от воинской службы, а также осуществлять руководство деятельностью районных призывных комиссий.

Так, в документе указано, что областные комиссии смогут отменять решение нижестоящих комиссий.

«Областная (столицы или города республиканского значения) призывная комиссия в случаях установления нарушений правильности решений районной (городов областного значения) призывной комиссии об освобождении от призыва на воинскую службу принимает решение об их отмене», — сказано в документе.

Также гражданин может быть призван на воинскую службу, получить отсрочку, быть освобожден от призыва либо полностью освобожден от исполнения воинской обязанности с исключением с воинского учета.

Кроме того, решения областных призывных комиссий будут оформляться в электронном виде в информационной системе Министерства обороны с использованием электронных цифровых подписей.