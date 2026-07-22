Новый премьер Молдавии признался в двойном гражданстве

Телеведущая обратила внимание на его слова о «добросовестных молдаванах». Тогда премьер пояснил, что просто неудачно сформулировал мысль.
«Более трети из нас имеют гражданство Молдавии и Румынии. Второе гражданство, помимо румынского, встречается реже», — объяснил Тофан.
Он также добавил, что получил румынское гражданство поздно, и назвал это «счастливой случайностью».
Напомним, кандидатуру бизнесмена Василе Тофана на пост премьер-министра выдвинула правящая партия «Действие и солидарность» (PAS). Парламент утвердил состав кабинета министров 21 июля.
До этого пост главы правительства занимал Александр Мунтяну. Он объявил о своей отставке 3 июля.