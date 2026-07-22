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Новый премьер Молдавии признался в двойном гражданстве

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан признался, что у него есть два паспорта. Он рассказал об этом в эфире телеканала Pro TV Chișinău.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Денисов/ТАСС

«У меня двойное гражданство, как и у всех добросовестных молдаван», — заявил Тофан. Он уточнил, что речь идет о гражданстве Молдавии и Румынии.

Телеведущая обратила внимание на его слова о «добросовестных молдаванах». Тогда премьер пояснил, что просто неудачно сформулировал мысль.

«Более трети из нас имеют гражданство Молдавии и Румынии. Второе гражданство, помимо румынского, встречается реже», — объяснил Тофан.

Он также добавил, что получил румынское гражданство поздно, и назвал это «счастливой случайностью».

Напомним, кандидатуру бизнесмена Василе Тофана на пост премьер-министра выдвинула правящая партия «Действие и солидарность» (PAS). Парламент утвердил состав кабинета министров 21 июля.

До этого пост главы правительства занимал Александр Мунтяну. Он объявил о своей отставке 3 июля.