Hill: Трамп отреагировал на морскую блокаду хуситами Саудовской Аравии в Красном море

Американская газета The Hill напоминает, что в понедельник йеменские хуситы объявили о немедленном введении морского эмбарго в отношении Саудовской Аравии. Угроза блокады возникла после удара Саудовской Аравии по аэропорту Саны на севере Йемена, контролируемому хуситами. В ответ хуситы обстреляли саудовский аэропорт в Абхе.
Во вторник Трамп в ходе встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Овальном кабинете заявил, что США «уладят» эту проблему.
Если что-то подобное произойдет, мы с этим разберемся. Знаете, мы уже разбирались хуситами, и с тех пор… от них долго не было вестей.
С марта по май 2025 года США провели крупную военную операцию против хуситов в ответ на нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. По этим морским маршрутам проходит около 15% мировых перевозок, отмечает Hill.
Пентагон тогда заявил, что США поразили более 1000 целей, уничтожив боевиков и лидеров хуситов.
Это были около 45 дней очень мощных действий, которые мы предприняли против хуситов, и до сих пор у нас не было никаких проблем с хуситами. И у них не было с нами проблем долгое время, в том числе в ходе нынешнего конфликта [с Ираном].
Согласно Hill, если хуситы осуществят свою угрозу морской блокады в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, это приведет к срыву соглашения о прекращении огня, которое США и хуситы заключили в мае 2025 года при посредничестве Омана. Оно положило конец нападениям хуситов на американские суда, но не распространяется на израильские суда, проходящие через пролив.